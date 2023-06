Renzi contro Schlein | “Quando avrai preso il 41% alle elezioni sarò disponibile a venire in tv | darti ragione e scegliere l’armocromista”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 giugno 2023) Durante il suo discorso all’assemblea nazionale di Italia Viva a Napoli, Matteoha accusato il Pd di mettere all’angolo gli exani. “Amici riformisti del Pd, non solo non vi amano e non vi vogliono in tv e negli incarichi di partito, ma il gruppo dirigente pretende l’abiura delle passate stagioni riformiste per darvi cittadinanza. Dicono ‘se volete restare in questa casa dovete rimangiarvi tutto”. E poi si è rivolto direttamente alla segretaria, “Cara Ellyprossime, mancano pochi mesi, il 41%, portando al Parlamento Ue persone come la giovane Ellyche altrimenti ci andava solo in gita scolastica,vinto 6mila comuni su 8mila, ...