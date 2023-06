Renzi ancora contro Schlein | «Cara Elly | devi portarmi rispetto Governo autoritario? No | velleitario»

(Di sabato 10 giugno 2023) «, quando avrai preso alle prossime elezioni europee il 41%, portando al Parlamento Ue persone come la giovaneche altrimenti ci andava solo in gita scolastica, quando avrai vinto 6mila comuni su 8mila, quando avrai ottenuto la possibilità di governare un paese costruendo leggi che, possono piacere o non piacere, ma hanno segnato la storia del Paese, allora io sarò disponibile a venire in tv, darti ragione e scegliere il tuo armocromista. Fino a quel momento, abbi». Sono le parole del leader di Italia Viva Matteo, in apertura dell’assemblea nazionale di Italia Viva in corso a Napoli. Parole che arrivano sulla scia delle frecciate già lanciate nei giorni scorsi dall’ex premier, che aveva bollato gli esponenti della «sinistra massimalista» come ...

... dovrà testare in un futuro non molto lontano strategie ed assetti chedevono essere ... tra Pd,e i centristi, con una disinvoltura senza eguali prima di accasarsi la Lega di Matteo ......che molto c'èda fare, ma allo stesso tempo siamo soddisfatti di quanto fatto in questi pochi anni. Non ci adagiamo però sugli allori ma con lo sforzo di tutti a partire da Matteoe ......non sonoriuscite a fare fronte comune. Di certo l'asse del nuovo Pd totalmente sbilanciato a sinistra non aiuta. Un netto "no" all'agenda sposata dalla galassia dem è arrivato da Matteo...

Renzi ancora contro Schlein: «Cara Elly, devi portarmi rispetto ... Open

«Prima di iniziare la nostra assemblea, dobbiamo rendere omaggio a Napoli, città campione d'Italia. Se non avevate un toscano in panchina non ce la facevate lo stesso». Lo ...Il leader di Italia Viva bacchetta il Pd: "Non è un governo fascista. Serve un'alternativa riformista, altro che insistere sul reddito di cittadinanza o con il martirio di Fabio Fazio" ...