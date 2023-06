Renzi alla Schlein | «Senza di me avresti visto il Parlamento europeo solo in gita scolastica»

...patrimoniale e allungando la mano al M5S per fare da sponda al reddito di cittadinanza. In tutto ciò il riformismo in casa Pd è finito sotto al tappeto. Ed è proprio su questo punto che, ...La lista di Renew Europe la inseriamo in una partita europea, non in un regolamento di conti', aggiunge. 11.42. 'Il Paese non èderiva. Il Paese è fermo, immobile. La destra ha vinto ...... Matteo, a Napoli per l'assemblea nazionale del partito. Aprendo i lavori, nel suo intervento, l'ex premier ha aggiunto: "Questo non è un Governo che va in qualche modo espostopolemica ...

Lucia Annunziata avvelenata contro Rai e Giorgia Meloni: «Dopo ... Open

Sulle europee: 'Meloni ha un disegno, voglio farlo saltare'. A Schlein: 'Quando prenderai il 41% dirò che hai ragione' ...Matteo Renzi attacca Elly Schlein. Il segretario di Italia Viva apre ... è indeciso a tutto. Non va esposto alla polemica europea come un governo che ci porta a una deriva autoritaria. Qui c'è un ...