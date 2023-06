Remco Evenepoel chiude le porte al Tour de France | “Quest’anno no | ma in futuro voglio vincerlo”

(Di sabato 10 giugno 2023)tornerà a correre al Giro di Svizzera 2023, in partenza domani da Einsiedeln. Per il belga si tratta della prima corsa dopo l’abbandono al Giro d’Italia a causa del Covid-19. Proprio il ritiro anticipato dalla Corsa Rosa aveva scatenato le speranze di appassionati ed addetti ai lavori di vederlo aldea battagliare contro Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. Perperò i sogni rimarranno tali. In conferenza stampa il Campione del Mondo ha infatti escluso ogni possibilità di vederlo alla Grande Boucle in questo 2023: “Ne abbiamo parlato, ma la risposta è stato subito no.non correrò ilde”.ha poi spiegato le sue motivazioni: “Ho fatto sei mesi di preparazione per il ...

