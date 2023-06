REGGIO EMILIA - La notizia era nell'aria, ora trova l'ufficialità.Nesta è il nuovo tecnico della, neopromossa in serie B. E' quindi l'ex campione del Mondo, il successore di Aimo Diana sulla panchina ......per andare 'a dama' i casting die Pallacanestroper scegliere i rispettivi allenatori per la prossima stagione. In casa granata ormai si attende solo l'ufficialità di...... la società civile e le attività produttive, tra cui immensi danni all'agricoltura, la solidarietà non è un'opzione " dichiara il direttore della ColdirettiCorchia". Molte sono ...

Reggiana, Alessandro Nesta è il nuovo allenatore: ufficiale Corriere dello Sport

REGGIO EMILIA - La notizia era nell'aria, ora trova l'ufficialità. Alessandro Nesta è il nuovo tecnico della Reggiana, neopromossa in serie B. E' quindi l'ex campione del Mondo, il successore di Aimo ...Nel frattempo tutti i componenti di A.C. Reggiana porgono a mister Alessandro Nesta un caloroso benvenuto nella famiglia granata, augurandogli le migliori fortune.