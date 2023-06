Ravenna | in mare si è formata una macchia scura e puzzolente | ' Colpa dell' acqua dell' alluvione'

(Di sabato 10 giugno 2023) Le ultime acquesono arrivate ine, in particolare nella zona di Casal Borsetti () stanno creando unaanche verso il largo. Nel canale in destra di Reno c'è ...

Le ultime acque dell' alluvione sono arrivate ine, in particolare nella zona di Casal Borsetti () stanno creando una macchia scura anche verso il largo. Nel canale in destra di Reno c'è stata una moria di pesci, molti dei quali ...... Santa Maria di Castellabate, Sapri Emilia - Romagna: Bellaria Igea Marina, Cattolica, Cervia - Milano Marittima - Pinarella, Cesenatico, Gatteo - Gatteo, Misano Adriatico,- Lidi ...... Lido degli Estensi" Marina Romea/Porto Corsini, Marina di/Punta Marina ... Levante (Valverde, Villamarina), Ponente Gatteo " GatteoSan Mauro Pascoli " San Mauro...

Emilia-Romagna, le acque scure dell’alluvione creano un’enorme macchia nera nel mare di Ravenna:… Il Fatto Quotidiano

Le ultime acque dell'alluvione sono arrivate in mare e, in particolare nella zona di Casal Borsetti (Ravenna) stanno creando una macchia scura anche ...La cerimonia funebre si terrà la prossima settimana nella basilica di Sant’Apollinare. L’esame stabilirà se l’insegnante 51enne sia morta per malore o annegamento ...