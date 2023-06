Range Rover trema | questo Suv italiano costa poco e non ha nulla da invidiargli | lo vogliono tutti

Leggi su rompipallone

(Di sabato 10 giugno 2023) Gli appassionati di motori ora potranno acquistare una macchina, che non hada invidiare a un, a una cifra inaspettatamente bassa. Il mercato dell’automobile sta cercando di essere quanto più possibile competitivo. I marchi stanno perciò cercando di mantenere elevata la qualità abbassando però i prezzi e cercando di creare quanto più possibile diversificazione. La clientela è diventata più esigente e la volontà è quella, sopratutto economicamente, di accontentare quanti più clienti possibili. Da un lato ci sono le case automobilistiche da favola, come la Ferrari, la Maserati, la Lamborghini. Macchine che rappresentano il non plus ultra dell’eleganza, del lusso e del comfort su strada. Ma ovviamente incaso i prezzi sono molto più elevati e non risultano perciò queste essere macchine alla ...