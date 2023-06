Rai 2 o RaiSportHD | dove vedere Italia-Uruguay? Canale esatto per la Finale dei Mondiali Under 20 | c’è una novità

Leggi su oasport

(Di sabato 10 giugno 2023) Si avvicina ladei20 in corso di svolgimento in Argentina. Impegnata l’che domani, domenica 11 giugno, affronterà l’alle 23.00 (orana, le 18.00 a La Plata, sede del match). La gara, che si disputerà nello stadio “Diego Armando Maradona”, verrà trasmessa su Rai2, come già accaduto per la semicontro la Corea del Sud, ma non su RaiSport HD. Il match sarà visibile anche in streaming su RaiPlay e sulla piattaforma internazionale Fifa+. Per gli Azzurrini si tratta di una partita importantissima, non avendo mai raggiunto unamondiale con la Nazionale20. Di seguito il calendario e il programma didei ...