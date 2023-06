Radio Zeta Future Hits Live 2023 dal Foro Italico di Roma diretta Sky Uno | TV8 | NOW

(Di sabato 10 giugno 2023) Al via alla 2ª edizione del, il Festival della Generazioneche, dopo il successo dello scorso anno, raddoppia. Dopo il sold out dello scorso anno, ilcambia location e raddoppia per permettere a tutti di poter assistere alla manifestazione. Il 10 giugno sarà il Centrale deldiad accogliere il pubblico e tutti i cantanti che compongono l’incredibile cast del Festival della Generazione. Mentre, il 30 agosto,farà tappa nell'incantevole Arena di ...

Chiunque sia interessato a seguire la kermesse musicale , potrà farlo in radiovisione su, canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky, su RTL 102.5, canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky, sulla piattaforma RTL 102.5 Play, su Sky Uno e in chiaro su TV8. Ma andiamo a ...L'evento arrivato alla sua seconda edizione con il 'Festival della Generazione', promette di portare sul palco tutti i beniamini di un pubblico giovanissimo. Oltre alla serata di domani, una ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Al via alla 2ª edizione delFuture Hits Live , il Festival della Generazioneche, dopo il successo dello scorso anno, raddoppia. Dopo il sold out dello scorso anno, ilFuture Hits Live cambia location ...

Radio Zeta Future Hits Live 2023, il concerto del 10 giugno anche su Sky Uno Sky Tg24

Tutto pronto per il Radio Zeta Future Hits Live 2023, che si svolgerà domani sera presso il Centrale del Foro Italico a Roma. La manifestazione musicale, organizzata dall’emittente radiofonica RTL 102 ...Torna al Foro Italico di Roma, Radio Zeta Future Hits Live, quest’anno alla sua seconda edizione. L’appuntamento per tutti gli appassionati è per domani, sabato 10 giugno nella Capitale e, poi, il 30 ...