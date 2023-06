Quattro offerte per la nuova GAMeC Prima un’azienda pugliese

(Di sabato 10 giugno 2023) Bergamo. Verso la scelta. Sono state aperte ieri, venerdì 9 giugno, le buste per l’aggiudicazione dei lavori dellae ad arrivare, nella graduatoria tra lepervenute, di cui tre ritenute idonee secondo i criteri stilati da Palazzo Frizzoni, è un’impresa di Monopoli, la “Manelli Impresa” che ha presentato un ribasso compreso tra il 4 e il 5 per cento rispetto all’importo previsto per i lavori, 14 milioni di euro. Lacasa della Galleria d’Arte Moderna di Bergamo, che troverà sede nell’attuale area del Palazzetto dello Sport, dovrà essere pronta entro il 2026, per rispettare i criteri previsti dal gettito dei fondi del PNRR. Ma il tutto, stando alle previsioni e al cronoprogramma dell’amministrazione Gori, potrebbe già vedere la luce entro l’estate ...

