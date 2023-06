Quattro bimbi trovati vivi nella giungla della Colombia | sopravvissuti da soli per 40 giorni dopo un incidente aereo

L'Esercito ha diffuso diverse fotografie in cui si vedono iseduti in una radura in mezzo alla giungla, coperti da coperte e circondati da soldati e indigeni. Stanno bene anche se ...Le forze armate colombiane hanno pubblicato le foto del ritrovamento deibambini sopravvissuti ad un incidente aereo e a 40 giorni da soli nella giungla. "L'unione degli sforzi ha reso ...L'Esercito ha diffuso diverse fotografie in cui si vedono iseduti in una radura in mezzo alla giungla, coperti da coperte e circondati da soldati e indigeni. Stanno bene anche se sono ...

Quattro bimbi trovati vivi nella giungla della Colombia: sopravvissuti da soli per 40 giorni dopo un incident… La Stampa

Sono sopravvissuti a un incidente aereo avvenuto il primo maggio scorso nella selva del Guaviare del dipartimento di Caquetà, in Colombia. Lo riferisce il quotidiano El Tiempo, definendo il ritrovamen ...Tra lockdown e misure di distanziamento, la pandemia Covid, ha cambiato le abitudini di tutti, in particolare dei bambini.