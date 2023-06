Quattro bimbi ritrovati vivi nella giungla dopo 40 giorni | sono sopravvissuti a un incidente aereo

piccoli indigeni - fratelli Mucutuy - sono sopravvissuti a un incidente aereo in Amazzonia, ... Non è ancora chiaro come isiano riusciti a sopravvivere da soli per così tanto tempo, ...... nel corso delle settimane, hanno incoraggiato le ricerche, tanto che erano stati lanciati anche oltre 100 kit di sopravvivenza contenenti acqua e cibo, per aiutare ibambini nei loro sforzi ...L'Esercito ha diffuso diverse fotografie in cui si vedono iseduti in una radura in mezzo alla giungla, coperti da coperte e circondati da soldati e indigeni. Stanno bene anche se ...

Ritrovati vivi nella giungla colombiana i 4 bambini dispersi dopo un incidente aereo RaiNews

