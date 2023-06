Quattro bimbi ritrovati nella giungla dopo 40 giorni | sono sopravvissuti a un incidente aereo in Colombia

Non sono pi in pericolo di morte le vittime dell'aggressione di due giorni fa in un parco di Annecy dove un rifugiato siriano ha accoltellatobambini tra i 2 e i 3 anni e due adulti. La procura ha reso noto che la prognosi per i bambini che hanno riportato le ferite pi gravi stata ...... il pastore belga di sei anni protagonista di Operazione speranza, la missione di soccorso che ha portato al ritrovamento di Lesly, Soleiny, Tien, e Cristin, ibambini, tra uno e 13 anni, ...... due bambini lottano tra la vita e la morte Attacco ad Annecy: la visita di Macron aiferiti ... Le sei vittime provenivano dapaesi diversi: Francia, Gran Bretagna, Paesi Bassi e ...

Quattro bimbi trovati vivi nella giungla della Colombia: sopravvissuti da soli per 40 giorni dopo un incident… La Stampa

Si grida al miracolo per i quattro bambini appartenenti alla comunità Huitoto sopravvissuti per 40 giorni nella giungla colombiana nel dipartimento di Guavire. Il ministro della Difesa colombiano, Ivá ...Il 2 giugno, le forze israeliane hanno fatto irruzione nel villaggio di Nabi Saleh, vicino a Ramallah, prendendosela in particolare con la storica famiglia Tamimi ...