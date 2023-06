Quattordicesima | quando arriva e a chi spetta

(Di sabato 10 giugno 2023) A differenza della tredicesima mensilità, lanon è obbligatoria per legge e, nel caso dei pensionati, sottostà a specifici limiti di reddito. Cosa è, come funziona e come calcolarla

arriva il pagamento Generalmente il pagamento dellaarriva entro il mese di luglio di ogni anno . Nella maggior parte dei casi viene accreditata con la busta paga relativa al ...arriva la2023 Di norma, laarriva entro il mese di luglio di ogni anno , e può essere accreditata con la busta paga relativa al mese di giugno oppure con un ...Chi esi matura Il periodo di maturazione dellamensilità non coincide con l'anno solare, e viene stabilito dalla contrattazione collettiva tra il 1° luglio ed il 30 giugno ...

A differenza della tredicesima mensilità, la quattordicesima non è obbligatoria per legge e, nel caso dei pensionati, sottostà a specifici limiti di reddito. Cosa è, come funziona e come calcolarla ...