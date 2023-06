Quando la Spa è al confine del cielo

Leggi su panorama

(Di sabato 10 giugno 2023) È la tendenza del momento per la remise en forme prima del mare d’agosto, come fuga di un weekend per staccare la spina o vacanza estiva vera e propria, per fuggire dalla calura delle città. La ricerca del benessere fisico e psichico trova le sue risposte in alta quota dove ci si può far coccolare con trattamenti innovativi e naturali in Spa affacciate sulle montagne o addirittura in lettini piazzati in mezzo a un prato per sentirsi liberi, a un passo dal. Panorama ha scelto quattro strutture che offono bagni di fieno, scrub naturali, massaggi rigeneranti con il legno e le pietre, rituali Hammam, trattamenti personalizzati, curativi, per il viso, le mani e il décolleté. Due sono in Alto Adige e due in Austria. A pochi chilometri da Vipiteno c’è l’Hotel Plunhof (plunhof.it), un’oasi alpina fatta di acqua, vetro e materiali che arrivano dal cuore della terra. Si ...