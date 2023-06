Puglia | maltempo | allerta per temporali Protezione civile | previsioni meteo

(Di sabato 10 giugno 2023) L’immagine di home page si riferisce alle zone dioggi in Italia. Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 8 per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sullacentro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie sullasettentrionale; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori del territorio regionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.” Rischio: secondo lo schema in basso, fontedella. L'articolo: ...

Maltempo in Puglia, allerta gialla per il 10 giugno: possibili temporali La Gazzetta del Mezzogiorno

L’immagine di home page si riferisce alle zone di allerta oggi in Italia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per dodici ore. Si prevedono “p ...La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla in Italia per sabato 10 giugno 2023: tutte le regioni e zone interessate ...