Psg | il futuro di Icardi potrebbe essere in Arabia Saudita | accordo vicino con l’Al-Taawoun

(Di sabato 10 giugno 2023) Dopo Benzema e Kanté, l’abbracciare in questa sessione di mercato un altro giocatore protagonista in Europa nell’ultimo decennio. Come riporta SportsZone, si tratta di Mauro, chetrasferirsi al. L’attaccante argentino, di proprietà del Psg, è reduce da un campionato fantastico con il Galatasaray e nel suosembrava poter esserci proprio la Turchia, o al massimo un ritorno in Serie A. Il patron del club parigino, Nasser Al-Khelaifi, ha invece incontrato alcuni della societàe le due parti sarebbero vicine a trovare un. SportFace.

... presidente dell'Eca e del, ha parlato del comunicato della Juventus sulla Superlega. SUPERLEGA ... Non c'èlì, non c'è progetto, non c'è ...... si dice felice della scelta dei bianconeri di fare un passo indietro rispetto alla Superlega: " È una decisione intelligente, non c'èlì ". Al - Khelaifi su Eca, Juventus, Superlega,e ...Su Vlahovic ci sono Bayern Monaco, Chelsea, Atletico Madrid, Manchester United,e Newcastle. ... E ilpotrebbe essere all'estero Leggi i commenti Calciomercato juventus : tutte le notizie 10 ...

Mbappè e il futuro: "Resto al Psg. Rispetterò il contratto" Corriere dello Sport

Come riferito in esclusiva da LaRoma24, mercoledì José Mourinho incontrerà a Londra i vertici societari dell’Al Alhi, squadra araba che due mesi aveva presentato al tecnico un offerta da 240 milioni d ..."Abbiamo deciso di mollare la presa per Marcus Thuram", queste la parole di Roland Virkus, direttore sportivo del Borussia Monchengladbach, durante il mese ...