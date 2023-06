Proposte oscene e toccatine a minorenni | anziano filmato e incastrato a Monza

(Di sabato 10 giugno 2023) Un 75enne è accusato di aver molestato più volte ragazze e ragazzi nel centro di. Nei suoi confronti la Questura ha disposto la misura di prevenzione dell’avviso orale . L’, sempre in bicicletta e di giorno, avrebbe avvicinato iimportunandoli, rivolgendoglie tentando di toccarli . I giovani sono riusciti a filmarlo e hanno consegnato i video alla Polizia....

Proposte oscene e molestie a ragazzine: 75enne segnalato Prima Monza

Un 75enne è accusato di aver molestato più volte ragazze e ragazzi nel centro di Monza. Nei suoi confronti la Questura ha disposto la misura di prevenzione dell'avviso orale. (ANSA)