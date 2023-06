Programmi TV di stasera | sabato 10 giugno 2023 Su Canale5 la finale di Champions League Manchester City-Inter

(Di sabato 10 giugno 2023)(foto US Mediaset) Rai1, ore 21.30: Sei mai stata sulla luna? Film del 2015 di Paolo Genovese con Raoul Bova e Liz Solari. Trama: Guia fa una vita lussuosa, vive tra Milano e Parigi e si occupa di moda per una rivistanazionale. A trent’anni è una donna realizzata che non ha mai sentito l’esigenza di innamorarsi. Almeno fino a quando non si ritrova in Puglia e si imbatte in Renzo, un agricoltore bello, simpatico e brillante della zona. Ma proprio quando l’amore vero sembra arrivare e la felicità è lì a un passo, Guia sembra non essere in grado di afferrarla. Rai2, ore 21.20: Cristalli di memoria Prima Tv Film del 2019 di John Lyde con Helena Mattsson e Corey Sevier. Trama: Kelly Moore, pittrice gallerista, si risveglia senza memoria in un ospedale in seguito a un incidente. Non sa più di ...

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi sabato 10 giugno la Repubblica

Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Sabato 10 Giugno 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.