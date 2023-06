(Di sabato 10 giugno 2023) La bellezza non ha genere. Ormai è un dato di fatto. Prima di unisex c’erano solo i profumi. Oggi anche creme, make up etool. E il loro pack è assolutamente fluido. Rosa e azzurro non corrispondono più a femminile e maschile. C’è un arcobaleno di colori davvero ampio. Lo sanno bene tutti ibrand che, in occasione del– che si concluderà il 30 giugno – hanno lanciato collezioni eper celebrare proprio la diversità, ricordandoci quanto sia importante valorizzarla. Del resto, in tempi insospettabili, già i nostri nonni dicevano che il mondo è bello perché è vario.: fragranze per tutti Quest’anno, per esempio, Jean Paul Gaultier rinnova il suo impegno verso l’inclusività con una ...

A giugno si celebra il2023 e Skoda ha voluto unirsi a questi festeggiamenti realizzando questa particolare versione della sua vettura a batteria. Sulla carrozzeria, al colore bianco ...Era poco frequentato, eravamo in pochi, ed è bello vedere come oggi ci sia un'adesione incredibile in giro per il mondo per il. È bello aver assistito a una parabola ascendente di una ...Ma davvero possiamo mettere nello stesso paniere gli spot suldella Budweiser e gli articoli accademici femministi sulla cultura dello stupro dei cani maschi nei parchi pubblici E ci si ...

Pride Month 2023: le iniziative più inclusive del beauty AMICA - La rivista moda donna

Madrine della parata romana, le sorelle si sono esibite per un centinaio di fan all'Apple Store di via del Corso. Orgogliose di aver sempre combattuto per i diritti della comunità Lgbtq+ ...Anche per il 2023 sono tante le iniziative beauty legate al Pride Month: da Jean Paul Gaultier a Catrice passando per Bioderma ...