Pride | il corteo di Roma con 35 carri | la diretta della manifestazione

(Di sabato 10 giugno 2023) Con in mano lo striscione “Queeresistenza” al motto “orgoglio libera tutti”, è partito ildida piazzaRepubblica. Sono migliaia le bandiere arcobaleno che stanno sventolando per le stradeCapitale. In testa alil sindaco Roberto Gualtieri, assieme agli assessori, e ai presidenti di Municipio, con gli organizzatori del. Dietro i 35: ad aprire la sfilata quello del coordinamento. Tra i primi, quello del Muccassassina e del Mario Mieli. Presenti anche diversi gruppi politici: in piazza il Pd del Lazio, con il capogruppo Mario Ciarla Daniele Leodori, Emanuela Droghei e Michela Califano, Nicola Zingaretti, Alessandro Zan e Cecilia D’Elia, ...

Prende il via da piazza della Repubblica il Pride di Roma 2023 il corteo della comunità Lgbtqia+, che attraversa l'intera Capitale, e si chiude in via dei Fori Imperiali intorno alle 19.30. Dopo giorni di polemiche sul mancato patrocinio da parte della Regione Lazio.

Parte oggi alle 15 da Piazza della Repubblica il Roma Pride 2023, manifestazione che celebra la comunità LGBTQ+. Attese nel centro di Roma ben 20.000 persone, che seguiranno il corteo fino ai Fori Imperiali. È il giorno del Pride, lungo le vie della Capitale, l'evento più atteso dalla comunità rainbow, preceduto da lunghe polemiche, culminate, quest'anno, col ritiro del patrocinio da parte della Regione Lazio.