Preside presa a sputi dai genitori | ' Nazista del cibo' Aveva eliminato dalla mensa scolastici gli alimenti grassi

(Di sabato 10 giugno 2023) Unadi scuola è statae bollata come 'del' dopo aver tentato di introdurre pastipiù sani nellascolastica. Julie Copley ha deciso di fornire ...

Unadi scuola è stataa sputi e bollata come ' nazista del cibo ' dopo aver tentato di introdurre pasti scolastici più sani nella mensa scolastica. Julie Copley ha deciso di fornire opzioni ......apparse in un cantiere di fronte al liceo Michelangiolo di Firenze indirizzate alladell'...Donzelli che ha postato una foto con le scritte e ha dichiarato la sua solidarietà a Gaeta "di ...Laha obbligato gli studenti coinvolti a presentare le loro scuse alla comunità scolastica e li ha cacciati da scuola. La decisione è statacome misura disciplinare ma anche come ...

Preside presa a sputi dai genitori: «Nazista del cibo». Aveva eliminato dalla mensa scolastici gli alimenti gr leggo.it

Una preside di scuola è stata presa a sputi e bollata come " nazista del cibo " dopo aver tentato di introdurre pasti scolastici più sani nella mensa ...'Rita, serva d'Israele', e anche 'W Tortora' e 'Gaeta boia'. Queste le scritte comparse ieri su alcuni allestimenti che 'proteggono' i lavori al liceo Michelangiolo di via della Colonna. Il riferiment ...