Premier League di Karate a Fukuoka | Matteo Fiore si ferma ai quarti di finale

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 10 giugno 2023)– La seconda ed ultima giornata di eliminatorie si chiude senza altre finali conquistate dagli italiani in gara alladi. Da sottolineare, tuttavia, la bella prova dinegli 84 kg. Il giovane neocampione italiano ha infatti superato il suo round robin grazie a una bella vittoria per 5-2 sul giapponese Yuta Mori e si èto aidiper un soffio: 3-2 il risultato in favore dell’olandese Brian Timmermans. Quest’ultimo è stato poi battuto in semida Ivan Kvesic, spegnendo così la speranza del ripescaggio per. Settimo posto per lui. In gara c’erano anche Simone Marino e Fabio Mazzoleni nei +84kg, Andrea Minardi ...