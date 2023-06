Preghiera della sera 10 Giugno 2023 | “Donami gioia e serenità”

...e riflessione. Nel pomeriggio la santa messa presieduta dal Vescovo monsignor Angelo Giurdanella. 'Non dobbiamo avere timore di uscire fuori le mura dell'indifferenza,paura - ha ...Niente saluti dal balconcino del decimo piano dell'ospedale né dalla finestrasua stanza. E ... Papa Francesco si era fatto vedere dai fedeli, durante lamariana, attraverso il video. ...Il direttoresala stampa vaticana, Matteo Bruni, ha chiarito che il Papa reciterà ladell'Angelus 'in privato, evidentemente nella sua stanza di ospedale, chi vorrà unirsi a lui ...

Preghiera del Mattino SABATO 10 GIUGNO 2023 Lodi Sabato ... La Luce di Cristo

"La preghiera è il fiorire della ragione è riconoscere che l'essere non ce lo diamo noi - ha precisato don Leo -, pregare che in noi cresca la stessa coscienza che è in Maria. Ecco il senso di questa ...Il chirurgo Alferi: «Decorso post operatorio regolare». Il cardinale vicario De Donatis: «Lieti di saperlo in via di guarigione, la nostra diocesi si stringe in preghiera, con affetto e gratitudine, a ...