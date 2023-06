Porto | Celtic e il club degli underdog | chi l' ha detto che è una Coppa da grandi?

E qualche volta vincono gli altri, quelli che nessuno si aspetta. Underdog, sfavoriti. Che al momento decisivo tirano fuori gli artigli, si affidano alla dea bendata e sfoderano la partita da leggenda....- Benfica 1962/63 - Milan 1963/64 - Inter 1964/65 - Inter 1965/66 - Real Madrid 1966/67 -...1982/83 - Amburgo 1983/84 - Liverpool 1984/85 - Juventus 1985/86 - Steaua Bucarest 1986/87 -...Ilnel secondo tempo rimontò e vinse 2 - 1 trascianto dalle incursioni dei moderni terzini ... Per il Bayern pochi anni dopo arrivò una nuova beffa contro ilgiunto sorprendentemente all'...

Da Vienna '64 a Istanbul '23: la lunga storia nerazzurra di Champions che in 59 anni ha portato a sei finali e, per ora, a tre coppe già messe in bacheca. Una storia cominciata al Prater quella sera d ...Con due Coppe dei Campioni in bacheca un gruppo di grandi squadre come la Juventus, il Benfica, il Chelsea, il Nottingham Forest e il Porto. Gloria anche per altri storici club che hanno potuto almeno ...