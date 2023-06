Poggioreale | 15enne ferito nel corso di una tentata rapina | indagano i carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di sabato 10 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn ragazzo di 15 anni è statola scorsa notte a Napoli da due malviventi che gli volevano sottrarre lo scooter sul quale stava viaggiando. Il fatto è accaduto nel quartiere. Il ragazzo ha reagito al tentativo die uno dei malviventi lo ha colpito con un fendente alla coscia destra. Soc, è stato portato dal padre all’ospedale “Villa Betania”: non è in pericolo di vita ma è ancora in osservazione con una diagnosi per ferita da arma da taglio. Il ragazzo ha raccontato aiche, verso le 23, era a bordo del proprio scooter quando è stato avvicinato da due sconosciuti. Uno dei due nel tentativo di impossessarsi del mezzo avrebbe aggredito il giovane. Indagini inda parte dei militari della stazione di ...