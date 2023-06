Pochi secondi | calandosi dall’alto | il blitz del Battaglione San Marco sulla nave dirottata video

(Di sabato 10 giugno 2023) Sono tre i migranti sbarcati dallaturca Galata Seaways e ricoverati all’Ospedale del Mare di Napoli, dopo ildei marines delSannel Tirreno successivo al dirottamento da parte di un gruppo di clandestini e una quindicina di arresti. In due hanno accusato un lieve malore, mentre il terzo è ricoverato in ipotermia. Quest’ultimo è l’unico dei 15 migranti sbarcati a Napoli dallaturca per il quale non si è ancora risaliti alle generalità. Gli altri 14 sono 9 iracheni, 4 siriani e un iraniano. I migranti, fa sapere la Questura di Napoli, saranno collocati nel centro di accoglienza della Croce Rossa, eccetto due minori che saranno collocati presso un altro centro. Proseguono le indagini della Polizia di Stato coordinata dalla Procura di Napoli su quanto avvenuto ieri a ...

AGI - 'Ciao Regà'. No, non è il saluto di un amico che ci ha raggiunti al bar, è il messaggio che scorre sugli schermi del palco allestito all'interno dello Stadio Olimpico di Romaprima che abbia inizio il concerto di Gazzelle. I 'regà' sono 47mila e quello è il primo concerto in uno stadio per Gazzelle , uno dei principali protagonisti di quella rivoluzione ...Anche in questo caso possiamo risolvere il problema in. Per ottimizzare spazio di archiviazione e velocità togliamo app e funzioni superflue in background . Basta andare sul menù ...... dove tutto è buio, non si vede oltre i venti metri, è impossibile muoversi, non ti orienti, sei preda di giaguari, serpenti che ti uccidono in, piante velenose. I bambini, Lesly ...

Pochi secondi, calandosi dall'alto: il blitz del Battaglione San Marco ... Secolo d'Italia

Ieri l’artista romano, uno dei protagonisti della rivoluzione cantautorale indie, ha esordito in uno stadio, l’Olimpico di Roma, dinanzi a 47mila spettatori. Il suo primo singolo è uscito solo nel dic ...È svenuto con l'accendino in mano, a pochi secondi da una strage certa. A Ostia, in via ...