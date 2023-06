Pnrr | Pichetto rilancia il piano di Roma | “Sull’ambiente siamo a buon punto” 

Leggi su ildifforme

(Di sabato 10 giugno 2023) Il ministro sui piani di Bruxelles: “Non ci sono enormi difficoltà”. Poi sui rifiuti: “Italia ha capacità di riciclo doppia rispetto alla Germania” Sull’Italia non è messa così male e sul fronte ambientalericicla il doppio della Germania ed è in testa alla classifica Ue. Are l’azione del governo sul doppio L'articolo proviene da Il Difforme.