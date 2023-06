Plusvalenze Juve | Oppini | “Una pagliacciata senza precedenti Tutto è stato falsato”

...campo grazie alla vittoria sull'Udinese nell'ultima giornata ma non per la classifica a causa dei 10 punti di penalizzazione inflitti ai bianconeri dalla giustizia sportiva per la vicenda)......a causa del - 10 incassato in classifica come punti di penalizzazione per il caso, ... Calciomercato, deciso lo scambio tra Chiesa e ComanNel sondaggio lanciato questa mattina sui canali ...Questa mossa però non comprometterebbe però l'eventuale partenza dell'ex. Il rinnovo di ... Entro il 30 giugno Tiago Pinto dovrà riuscire a registrareper circa 30 milioni di euro , ...

Ciro Santoriello, il pm dell’inchiesta plusvalenze sulla Juve, sarà procuratore aggiunto a Cuneo La Stampa

Da Vlahovic a Chiesa tutti possono partire: i bianconeri devono incassare durante l’estate per mettere al sicuro i conti ...Il problema è la trattativa fra società, il Milan se deve cedere il ragazzo punta a una plusvalenza. La Juventus non può offrire molto, la valutazione della punta si aggira intorno ai 10 milioni.