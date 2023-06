“Pizzino” a Mosca | 15 paesi Nato simulano la terza guerra mondiale Lunedi scatta “Air Defender 23”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 10 giugno 2023) Lunedì prende il via la più grande esercitazione della, la ‘Air23’,che vedrà la partecipazione di 250 aerei militari provenienti da 25esercitarsi nello spazio aereo tedesco. L’obiettivo è quello di prepararsi a un conflitto in Europa. All’esercitazione militare difensiva, che si terrà dal 12 al 23 giugno, parteciperanno anche Stati Uniti, Germania e Turchia. “Le forze di 25 nazioni sono pronte a lanciare questa esercitazione militare lunedì”, ha affermato il capo dell’aeronautica tedesca, il tenente generale Ingo Gerhartz, nel corso di una conferenza stampa. Gli Stati Uniti hanno inviato oltre 100 aerei e duemila militari in Germania per l’esercitazione. Lasi esercita, “Air23” è anche un messaggio aLe manovre vengono eseguite secondo il ...