Piper precipita in un canale a Cellole | due morti | sono padre e figlio

13.58 Caserta,. Due morti Un velivoloè precipitato a Cellole (Caserta), in un'area disabitata. L'aereo è finito in un canalone, nei pressi di un caseificio. Sono morte due persone che erano a ...Incidente in volo, due morti: è successo questa mattina nel casertano. Il velivoloè precipitato a Cellole ed è finito in un canale, nei pressi del caseificio 'Cilento'. E' successo un'ora fa, in un'area per fortuna non abitata. Le vittime, padre e figlio, erano residenti a ...Cos'è un. Il velivolo protagonista dell'incidente aereo avvenuto a Cellole, nel Casertano, come detto è un. Si tratta di un mezzo inizialmente utilizzato dal punto di vista militare per ...

Enrico Amatore, una delle due vittime nell'incidente in volo avvenuto a Cellole, nel Casertano, da quanto si apprende studiava per acquisire il brevetto di volo. Il 21 enne, molto noto ...