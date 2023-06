Permessi legge 104 di 3 giorni al mese | se non si usano diventano 6 il prossimo mese? La risposta non lascia dubbi

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 10 giugno 2023) La104 riconosce tredi permesso ogniper assistere un familiare disabile. Cosa succede se non vengono utilizzati? Cosa succede se un dipendente non usufruisce dei tredi permesso previsti dalla104 per assistere un familiare? Lanon è affatto scontata. Vediamo insieme cosa dice la normativa. Per beneficiare della104 è necessario il via libera dell’Inps-(Ansa foto)- Ilovetrading.itLa104 garantisce la possibilità ai lavoratori dipendenti di avere ognitredi permesso retribuiti per assistere un familiare affetto da disabilità grave certificata. In particolare un lavoratore può avvalersi della104 ...