(Di sabato 10 giugno 2023) Il monologo del comicoalla Festa dell'Innovazione 2023, la quinta edizione del festival organizzato dal Foglio con Generali presso la casa di The Human Safety Net in Piazza San Marco a Venezia.

questo abbiamo deciso che il nostro motto è: 'la solidarietà. Coltivare i legami. Costruire il cambiamento - sottolinea Raffaella Da Ros, presidente di Insieme Si Può, che sabato ......di riferimentoil circuito editoriale reggino. Uomo di cultura e di sport, appassionato di storia, di arte, di grafica e di fotografia, meticoloso nel suo lavoro ed al contempo capace di......di riferimentoil circuito editoriale reggino. Uomo di cultura e di sport, appassionato di storia, di arte, di grafica e di fotografia, meticoloso nel suo lavoro ed al contempo capace di...

Per innovare ci vuole un fisico bestiale. Lo sketch di Saverio Raimondo Il Foglio

'Siamo tutti molto eccitati. Saluto tutti i tifosi, vi ringrazio per il vostro supporto. Domani avremo il vostro coraggio e faremo il possibile. Cos'è l'Inter per me oggi Una famiglia, ovviamente. Og ...servizi e modelli di business circolari e sostenibili e il sostegno alle Pmi per innovare, accelerare la doppia transizione e svilupparsi a livello internazionale. Il documento mette in evidenza anche ...