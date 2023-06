Pep Guardiola nella storia | terza Champions come Zidane e Paisley

In tanti, su tutti i social network, hanno scritto chesembrava più sollevato che contento di aver vinto la sua terza Champions League, di aver completato il secondo Triplete " in questo caso sarebbe più giusto dire Treble, ma va bene lo ...C'è apprensione, oltre il trionfo, in casa Manchester City. Il papà di Enzo Maresca, vice del tecnico dei campioni d'Europa, sarebbe scomparso proprio a Istanbul, mentre era allo stadio a seguire la finale di Champions League tra Citizens e Inter. Le forze dell'ordine turche sono a conoscenza della situazione ...Dopo la vittoria nella finale di Champions League contro l'Inter, l'allenatore del Manchester City,, ringrazia l'ex compagno al ...

Guardiola: "Complimenti all'Inter, squadra sensazionale. Essere secondi d'Europa non è poco" Fcinternews.it

Il Manchester City è campione d’Europa e Pep Guardiola dopo aver battuto 1-0 l’Inter finale di Champions League . completando uno storico Treble, il secondo nella propria carriera dopo quello col Barc ...Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha finalmente vinto il trofeo principale in Europa e ha ricordato tutti i titoli vinti in Inghilterra dai Citizens.