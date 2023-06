Pedullà | “Galtier e Garcia per il Napoli | ADL farà una sola cessione”

(Di sabato 10 giugno 2023)rivela:sono i principali candidati per la panchina del. L’esperto di calciomercato conferma anche l’addio di un calciatore. CALCIOMERCATO. Alfredo, noto giornalista e esperto di calciomercato, durante il suo intervento a “Speciale Calciomercato” di Sportitalia, ha gettato luce sul futuro della panchina dele su un imminente addio nel club. Dopo l’addio di Luciano Spalletti, il presidente del, Aurelio De Laurentiis, è alla ricerca di un nuovo allenatore. “Nonostante i recenti rumors su Vincenzo Italiano, non ci sono mai stati tentativi concreti da parte di De Laurentiis,” ha affermato, sottolineando l’indipendenza della decisione di Italiano di continuare il suo ...

