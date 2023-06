(Di sabato 10 giugno 2023) Decine e decine di fan di Lionelhanno atteso l'arrivo della stelladavanti all'hotel didove alloggera' la Nazionale campione del Mondo in carica, in Cina per un'amichevole ...

Pechino, accoglienza da star per Messi in tour con l'Argentina - Calcio Agenzia ANSA

Decine e decine di fan di Lionel Messi hanno atteso l'arrivo della stella argentina davanti all'hotel di Pechino dove alloggera' la ...Accoglienza da rockstar a Pechino per Lionel Messi, arrivato nella capitale cinese con un jet privato per un'amichevole dell'Argentina. L'attaccante, campione del Mondo 2022, e' stato acclamato in aer ...