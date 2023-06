Pd | Schlein “Clima | sanità e lavoro per battere la destra”

Leggi su ildenaro

(Di sabato 10 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – “L’urgenza di affrontare l’emergenzatica è la più importante. Ma noi dobbiamo riuscire a fare qui l’unica grande opera che serve al nostro Paese: un grande piano contro il dissesto idrogeologico. Non possiamo essere il Paese che spende dopo le emergenze quattro volte quello che spende in prevenzione. Serve anche una legge contro il consumo di suolo. Oggi ogni bambino nasce con una porzione di cemento sulle spalle. Tener insieme la questione sociale e una conversione ecologica di qualità: questa è la nuova grande ossessione del Pd». E’ quanto sostiene il segretario del Pd, Elly, intervistata dal direttore de La Repubblica Maurizio Molinari. Sui danni per il maltempo in Emilia Romagna: “E’ importante che al più presto arrivino i ristori. Dico al governo di fare in fretta. Ed è importante anche la nomina del commissario, ...