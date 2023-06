Pd | “Il pasticciaccio di Piazza Cardinal Pacca | dal surreale al comico”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 10 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Partito Democratico Città di Benevento, in merito alla questione relativa a. La nota – “Le puntate deldivanno in onda ogni giorno trasmesse in diretta dalle stanza di Palazzo Mosti. È una seriee, come abbiamo spesso sottolineato, involontariamente comica. I personaggi in grado di rendere la serie un classico senza tempo ci sono tutti: il vice sindaco archistar, il consigliere comunale storico dell’arte, il capogruppo guida turistica. Sono personaggi di un racconto satirico quindi non vanno presi troppo sul serio. Dopo la saga iniziale che ruotava attorno alle “preesistenze che non esistevano” e dopo la storia del ...