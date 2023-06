Paura a Ostia | si ubriaca e apre la bombola del gas | palazzina rischia di esplodere | “Poteva fare una strage”

(Di sabato 10 giugno 2023)l’altro ieri quando un uomo, in stato di ebrezza, ha aperto ladel gas che aveva in casa – sembrerebbe – per togliersi la vita. I vicini però si sono accorti del forte odore di gas proveniente dall’abitazione, situata in Via Domenico Baffigo, ed hanno subito allertato il 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri unitamente ai Vigili del Fuoco che hanno provveduto ad evacuare lo stabile. All’interno dell’appartamento la scoperta: l’uomo, sulla cinquantina, era disteso sul letto, privo di sensi, con ladel gas aperta a fianco. Tentato suicidio agiovedì 8 giugno 2023 Stando a quanto ricostruito l’autore del folle gesto avrebbe provato a togliersi la vita. L’uomo, in evidente stato di ebrezza, ha aperto ladel gas e si è sdraiato sul letto. ...

Stando a quanto ricostruito l'autore del folle gesto avrebbe provato a togliersi la vita. L'uomo, in evidente stato di ebrezza, ha aperto la bombola del gas e si è sdraiato sul letto.

Paura a Ostia l'altro ieri quando un uomo, in stato di ebrezza, ha aperto la bombola del gas che aveva in casa – sembrerebbe – per togliersi la vita. I vicini però si sono accorti del forte odore di gas proveniente dall'abitazione e hanno subito allertato il 112.