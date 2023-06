Paura a Ostia | apre il gas e minaccia i condomini di far saltare il palazzo

(Di sabato 10 giugno 2023)– Ha aperto il gas ma il pericolo per gli abitanti dello stabile è stato sventato grazie all’intervento delle forze dell’ordine che, allertate dai vicini sono, intervenute sul posto, asul litorale romano. Tutto è accaduto giovedì scorso. I, sentendo l’odore di gas, hanno chiamato il numero unico per l’emergenza e sul posto sono intervenuti carabinieri per l’ipotesi di un tentativo di suicidio. L’uomo è stato trovato disteso sul letto con le finestre aperte e la bombola del gas aperta: soccorso, è stato trasportato all’ospedale Grassi die poi dimesso. Rincasato, secondo quanto emerso dalle indagini della polizia, l’uomo avrebbeto iche prima o poi avrebbe fatto esplodere tutto e quindi i vicini si sono rivolti alla polizia. Dalle ...

Stando a quanto ricostruito l'autore del folle gesto avrebbe provato a togliersi la vita. L'uomo, in evidente stato di ebrezza, ha aperto la bombola del gas e si è sdraiato sul letto. E i Carabinieri ...Dentro il territorio lidense, si sono sempre combattute due tipologie di visioni di questo immenso quartiere balneare. Da una parte quella turistica, che negli stabilimenti balneari e nella movida ......a Walter che "uno squalo che non fa piùha finito di essere uno squalo": e il ragazzo lo sa, si interroga per tutta l'estate che lo vediamo trascorrere nel litorale romano (un mix tra, ...

Ostia – Ha aperto il gas ma il pericolo per gli abitanti dello stabile è stato sventato grazie all’intervento delle forze dell’ordine che, allertate dai vicini sono, intervenute sul posto, a Ostia sul ...L'uomo è stato arrestato per tentato omicidio plurimo. Se non avesse perso i sensi ben 12 famiglie avrebbero rischiato la vita. Alle spalle una ...