Passo di civiltà | anche gli insegnanti precari delle paritarie potranno abilitarsi entro l’estate

(Di sabato 10 giugno 2023) In assenza di docenti abilitati, le scuole pubblichehanno dovuto ricorrere a personale non abilitato per il quale sussiste una reale impossibilità adper l’assenza di concorsi abilitanti. Il ministro Valditara ha promesso un intervento per porre fine a questa ingiustizia

Apprezziamo un trafiletto sottostante in cui si evidenzia undell'Antico Testamento. Quale ... per estensione, la propria) " viene associato alla parola "digitale", che è un "non luogo", ...I langaroli non andavano piu via, i posti di lavoro in Ferrero crescevano a vista d'occhio, e che posti di lavoro! Ben pagati, aumentavano di paricon i fatturati, con corredo di integrazioni ...In quest'ottica " la promozione del vino e del territorio, infatti, vanno di pari" ha ... In queste terre la viticoltura è millenaria e ladel vino ha condensato uomini, donne, famiglie ...