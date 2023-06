Papa Francesco in ospedale | “parametri regolari” ma domani niente Angelus

(Di sabato 10 giugno 2023) Città del Vaticano –è in continuo miglioramento ma, solennità del Corpus Domini, non reciterà l’con i fedeli. E’ quanto emerge dal punto stampa convocato nell’atrio del Policlinico Gemelli di Roma, dove il Pontefice è ricoverato da mercoledì. Il professor Alfieri, chirurgo che ha operato il Santo Padre mercoledì, ha precisato che “il decorso post operatorio dicontinua ad essere regolare. Tutte le flebo sono già state sospese nei giorni scorsi e il Santo Padre si alimenta con una dieta semiliquida. È apiretico, cioè senza febbre, ed emodinamicamente stabile”. “Gli esami del sangue e la radiografia del torace post operatori sono buoni – prosegue il medico -. Il Santo Padre sta seguendo un’attenta convalescenza che mira al minor sforzo della ...

Papa Francesco ha passato 'bene' anche la terza notte al Gemelli. Lo fa sapere la Sala Stampa Vaticana nel consueto aggiornamento sulle condizioni di salute del Pontefice che, mercoledì scorso, ha ...

«Lo staff medico informa che il decorso post operatorio di papa Francesco continua ad essere regolare». Così si è espresso il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo… Leggi ..."Per il Papa i parametri sono regolari ma sono necessari sforzi minimi e di conseguenza gli è stato chiesto di soprassedere alla celebrazione dell'Angelus domani", ha detto il chirurgo Sergio Alfieri ...