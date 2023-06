Papa Francesco | domani niente Angelus | ecco come sta

(Di sabato 10 giugno 2023) Ricoverato da diversi giorni all‘ospedale Gemelli, cresce l‘apprensione per le condizioni di salute diil Santo Padre non celebrerà il tradizionalein piazza San Pietro. Il pontefice, infatti, ha dovuto accettare il parere dei medici che gli hanno suggerito di evitare di stressare i muscoli addominali a seguito dell’operazione di laparocele. “Dopo solo tre giorni anche i più piccoli movimenti possono risultare rischiosi tenendo conto che ha una rete plastica contenitiva”, ha spiegato Sergio Alfieri, il chirurgo che lo ha operato e che per la seconda volta ha incontrato i giornalisti nell’atrio del nosocomio.sarà operato al Gemelli:perché esta oggi...

Il decorso post operatorio di"continua a essere regolare, gli esami del sangue sono ...'Su indicazione dello staff medico e dell'assistente sanitario personale, e come desumibile dai normali tempi di decorso post operatorio in interventi di questo genere,domani reciterà la preghiera dell'Angelus in privato, unendosi spiritualmente, con affetto e gratitudine, ai fedeli che vorranno accompagnarlo, ovunque siano'. Lo ha detto ai ...Roma, 10 giu. Lo staff medico informa che il decorso post operatorio dicontinua ad essere regolare. Tutte le flebo sono gia' state sospese nei giorni scorsi e il Santo Padre si alimenta con una dieta semiliquida. E' apiretico ed emodinamicamente stabile. ...

Papa Francesco al Gemelli, trascorsa bene anche la scorsa notte Vatican News - Italiano

RaiPlay Papa Francesco "Notte tranquilla, serve riposo" - La Vita in Diretta 08/06/2023 Papa Francesco ha trascorso in maniera tranquilla la prima notte all'ospedale Gemelli di Roma, dopo l'intervento ..."Abbiamo chiesto al Papa di trascorrere parte della convalescenza in ospedale": è una "scelta dettata dalla prudenza" e per facilitare la ripresa, ma "tutto procede bene". Lo ha detto oggi, nel punto ...