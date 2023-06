Papa al Gemelli | decorso regolare Angelus in privato per Bergoglio

Nessun Angelus diFrancesco domenica 11 giugno. Bergoglio , che da mercoledì è ricoverato al Policlinicodi Roma, dove è stato operato all'addome, non reciterà la preghiera mariana in pubblico. L'annuncio ...AGI -Francesco non reciterà domani in pubblico la preghiera dell'Angelus , ma solo in privato. È stato annunciato nella conferenza stampa tenuta al. 'Su indicazione dello staff medico e dell'...'Per ili parametri sono regolari ma sono necessari sforzi minimi e di conseguenza gli è stato chiesto ... Gli abbiamo inolte consigliato di stare alancora una settimana'. Lo ha detto oggi, ...

Papa Francesco al Gemelli, trascorsa bene anche la scorsa notte Vatican News - Italiano

"Papa Francesco non ha nessun problema cardiaco attualmente, né lo ha mai avuto in passato. Non ha mai avuto un'ischemia cardiaca o un infarto del miocardio". A smentire categoricamente le false indis ..."Per Papa Francesco i parametri sono regolari ma sono necessari sforzi minimi e di conseguenza gli è stato chiesto di soprassedere alla celebrazione dell'Angelus domenica". Lo ha detto, nel punto stam ...