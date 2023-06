Paola Iezzi | lo showrunner di Drag Race Italia la difende a spada tratta dalle offese di Arisa

Leggi su biccy

(Di sabato 10 giugno 2023)sarà una giudice della terza stagione di, produzione che ha già messo in moto i motori per lo sbarco su Paramount+. La produzione di #è iniziata Chi vorresti vedere come ospite della nuova stagione nello show più eccentrico e divertente di tutti? pic.twitter.com/RIzMFEZHtR — Paramount+(@ParamountPlusIT) March 31, 2023 Il suo nome è stato anticipato dal giornalista Davide Maggio ma non è mai stato confermato ufficialmente né dalla produzione del programma, né dalla cantante. Quando però ieri pomeriggioha preso male una dichiarazione die ha iniziato a offenderla in diretta su Instagram, Dimitri Cocciuti, ...