Pallanuoto | l’Italia Under 20 perde all’esordio nei Mondiali di Bucarest | 10-8 per la Croazia

(Di sabato 10 giugno 2023) Debutto amaro per la nazionale diguidata da Roberto Brancaccio ai20 di, inserita nel gruppo A, è battuta 10-8 (3-0, 3-4, 3-3, 1-2) dalla. Gli azzurrini, sempre a rincorrere nel match, restano in scia fino all’8-7 di Faraglia a venti secondi dalla fine del penultimo quarto; poi lo strappo decisivo dei biancorossi con Burdjelez e Ljepava che timbrano il 10-7 a cinque minuti dalla conclusione.tornerà in acqua domenica alle ore 15.30 contro la Spagna, sconfitta 10-8 da Montenegro. SportFace.

