Pagelle Inter-Manchester City 0-1 | voti Finale Champions League 2023

Leggi su oasport

(Di sabato 10 giugno 2023)0-1Onana, 6.5: il portiere nerazzurro ha risposto presente nell’unica circostanza in cui è stato chiamato in causa nella prima frazione di gioco. Al 26? minuto ha salvato la propria porta da una conclusione ravvicinata di Haaland. Nulla ha potuto in occasione del gol subito, mentre ha mantenuto in partita l’su Foden al 78?. Darmian, 6: ha raddoppiato bene Haaland, fornendo una mano ad Acerbi. Nelle occasioni in cui Dumfries si è fatto trovare leggermente fuori posizione il numero 36 nerazzurro è stato abile a scalare su Grealish, arginando le occasioni offensive degli avversari. Acerbi, 6.5: nella prima frazione è riuscito ad avere la meglio sul numero 9 avversario, venendo saltato solamente in un’occasione al ventiseiesimo minuto. In fase di ...