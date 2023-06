Pagelle Inter-Manchester City 0-1 | voti Finale Champions League 2023 | Ederson salva la propria porta | Acerbi annulla Haaland

(Di sabato 10 giugno 2023)0-1Onana, 6.5: il portiere nerazzurro ha risposto presente nell’unica circostanza in cui è stato chiamato in causa nella prima frazione di gioco. Al 26? minuto hato lada una conclusione ravvicinata di. Nulla ha potuto in occasione del gol subito, mentre ha mantenuto in partita l’su Foden al 78?. Darmian, 6.5: ha raddoppiato bene, fornendo una mano ad. Nelle occasioni in cui Dumfries si è fatto trovare leggermente fuori posizione il numero 36 nerazzurro è stato abile a scalare su Grealish, arginando le occasioni offensive degli avversari e costringendo ila spingere sull’altra ...

Il sogno dell'Inter di vincere la quarta Champions League si infrange al 67° quando Rodrigo sblocca la finale di Istanbul. Poi una maledetta traversa di Di Marco e un incredibile gol sbagliato da ...