Ostia Si ubriaca e apre la bombola del gas per far saltare il palazzo | 50enne arrestato per tentato omicidio plurimo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 10 giugno 2023) Un piano folle, o almeno così sembrerebbe, sventato soltanto all’ultimo secondo grazie alla prontezza dei vicini di casa che hanno lanciato l’allarme. Il tutto “mascherato”, passateci l’espressione, da tentativo di suicidio. E’ davvero sottile il filo che divide quanto accaduto l’altro ieri in una palazzina di Via Domenico Baffigo a, dove un uomo, come vi abbiamo raccontato stamattina, ha aperto ladel gas che teneva in casa. Ma per togliersi la vita o per fare una strage? In ogni caso, mentre proseguono le indagini, fortunatamente, non si è verificato né l’uno, né l’altro epilogo. Sì perché sentendo il forte odore proveniente dall’appartamento, i condomini hanno lanciato l’allarme appena in tempo. Evitando il peggio. Tenta di farin aria il, cosa è successo in Via ...