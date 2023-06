Ospedale Santa Maria | il punto sui lavori | interventi per due milioni

(Di sabato 10 giugno 2023) Il direttore generale Andrea Casciari fa ilsugliin programma: “A breve manutenzione ordinaria della struttura per aumentare gli standard” Prenderanno il via a brevestrutturali aldi Terni per circa duedi euro. In particolare, si tratta deiche riguardano manutenzione all’interno del plesso e la realizzazione L'articolo proviene da Il Difforme.

Il motociclista è stato trasportato per via aerea e in codice giallo al pronto soccorso dell'Corona di Pietra Ligure.Accanto a lui nell'atrio del polo ospedaliero il direttore della Sala Stampa dellaSede Matteo Bruni che ha precisato: 'Il Santo Padre dirà l'angelus in privato nella sua stanza die ...Prenderanno il via a breve interventi strutturali all'Maria di Terni per circa due milioni di euro. In particolare, si tratta dei lavori che riguardano manutenzione all'interno del plesso e la realizzazione della struttura Ufa, per i ...

Proseguono i lavori del nuovo ospedale Santa Chiara a Cisanello Quotidiano Sanità

Un aereo ultraleggero ha travolto alcuni veicoli - pare due o tre, secondo le prime informazioni - durante la fase di decollo. È accaduto verso le 14.30 in una pista erbosa per ultraleggeri tra Bleggi ...La sala stampa vaticana ha fatto sapere che Papa Francesco, ancora ricoverato in ospedale dopo l'intervento all'intestino, ha passato "bene la notte scorsa" ...